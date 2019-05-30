30 Мая

29 Мая

Популярное

В центре Улан-Удэ сапёры проверили бесхозную сумку

В центре Улан-Удэ сапёры проверили бесхозную сумку
Происшествия, 
Сумку нашли вчера на остановке «Виадук». ВИДЕО

Накануне вечером, 29 мая, в центре Улан-Удэ горожане обнаружили бесхозную сумку на остановке «Виадук» на улице Смолина. По словам очевидца, незамедлительно прибывшие стражи порядка перегородили подъездные пути.

- Сапёры долго проверяли сумку у перехода, - поделился очевидец в соцсети.




В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили данный факт и сообщили, что сумка опасности не представляла.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте оцепляли площадь Советов. Там подозрения вызвала бесхозная коробка. Примерно на два часа прекращал работу паб «Черчилль».
полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ сапёры проверили бесхозную сумку
В центре Улан-Удэ сапёры проверили бесхозную сумку
Происшествия, 30.05.2019
Сумку нашли вчера на остановке «Виадук». ВИДЕО
В Улан-Удэ «Калдина» сбила пешехода
В Улан-Удэ «Калдина» сбила пешехода
Происшествия, 30.05.2019
Наезд произошёл вне зоны «зебры»
Сын росгвардейца в Иркутске раскрыл кражу
Сын росгвардейца в Иркутске раскрыл кражу
Происшествия, 30.05.2019
Школьника наградили за смелость
В Улан-Удэ ФСБ задержала крупного наркодилера
В Улан-Удэ ФСБ задержала крупного наркодилера
Происшествия, 30.05.2019
Бывший контрактник оказался закладчиком
Зам гендиректора Дорожной службы Иркутской области предстанет перед судом
Зам гендиректора Дорожной службы Иркутской области предстанет перед судом
Происшествия, 29.05.2019
Он и его близкий родственник обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере
Бдительная читинка не отдала мошенникам 300 тысяч
Бдительная читинка не отдала мошенникам 300 тысяч
Происшествия, 29.05.2019
Женщина не позволила мошенникам обмануть себя
Читинец сделал слепки ключей для кражи
Читинец сделал слепки ключей для кражи
Происшествия, 29.05.2019
Накануне кражи вор выпивал в квартире, которую потом обчистил
С карты жителя Иркутской области украли миллион рублей
С карты жителя Иркутской области украли миллион рублей
Происшествия, 29.05.2019
Мужчина сам назвал мошенникам числовой код из СМС
В Иркутской области спасли спрятавшегося на пожаре мужчину
В Иркутской области спасли спрятавшегося на пожаре мужчину
Происшествия, 29.05.2019
Другие люди самостоятельно эвакуировались из горящего дома
В Улан-Удэ горела школа
В Улан-Удэ горела школа
Происшествия, 29.05.2019
Когда это произошло, в школе был охранник
В Ангарске автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика
В Ангарске автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика
Происшествия, 29.05.2019
Ребёнок переходил проезжую часть не по «зебре»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^