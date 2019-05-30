В центре Улан-Удэ сапёры проверили бесхозную сумку

Накануне вечером, 29 мая, в центре Улан-Удэ горожане обнаружили бесхозную сумку на остановке «Виадук» на улице Смолина. По словам очевидца, незамедлительно прибывшие стражи порядка перегородили подъездные пути.
- Сапёры долго проверяли сумку у перехода, - поделился очевидец в соцсети.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили данный факт и сообщили, что сумка опасности не представляла.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте оцепляли площадь Советов. Там подозрения вызвала бесхозная коробка. Примерно на два часа прекращал работу паб «Черчилль».
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