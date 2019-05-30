Сын росгвардейца в Иркутске раскрыл кражу

Школьника наградили за смелость



Сын сотрудника Росгвардии в Иркутской области 11-летний Ярослав помог полиции по горячим следам задержать подозреваемого в краже. Ярослав - сын старшего инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по Иркутску и Иркутскому району управления Росгвардии Романа.



Накануне пятиклассник с другом Александром находился на школьной спортивной площадке. Ребята решили позаниматься на турниках и сложили куртки, на которые один из мальчиков положил телефон. Несколько минут спустя школьники заметили, что гаджет пропал.



Александр позвонил родителям и вместе с ними поехал в полицию. Тем временем Ярослав решил самостоятельно ещё раз поискать пропавший телефон. Во дворе дома сын сотрудника Росгвардии заметил молодого человека, которого видел на спортивной площадке незадолго до исчезновения сотового. Ученик сказал о нём родителям своего приятеля, и проследил за неизвестным.



Спустя несколько минут выехавшие сотрудники полиции задержали подозреваемого 21-летнего иркутянина. У него обнаружили пропавшую вещь.



- Ярослав провёл расследование грамотно, в прямом смысле слова «по горячим следам» задержал подозреваемого. Телефон благополучно был возвращён законному владельцу, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.



По данному факту возбуждено уголовное дело.



29 мая руководство МУ МВД России «Иркутское» поощрило Ярослава за неравнодушие к чужой беде, смелость и решительность, способствовавшие поимке подозреваемого.



Отец Ярослава гордится поступком своего сына, говорит, что Ярослав всегда отличался храбрыми и добрыми поступками.

