Школьника наградили за смелость
Сын сотрудника Росгвардии в Иркутской области 11-летний Ярослав помог полиции по горячим следам задержать подозреваемого в краже. Ярослав - сын старшего инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по Иркутску и Иркутскому району управления Росгвардии Романа.
Накануне пятиклассник с другом Александром находился на школьной спортивной площадке. Ребята решили позаниматься на турниках и сложили куртки, на которые один из мальчиков положил телефон. Несколько минут спустя школьники заметили, что гаджет пропал.
Александр позвонил родителям и вместе с ними поехал в полицию. Тем временем Ярослав решил самостоятельно ещё раз поискать пропавший телефон. Во дворе дома сын сотрудника Росгвардии заметил молодого человека, которого видел на спортивной площадке незадолго до исчезновения сотового. Ученик сказал о нём родителям своего приятеля, и проследил за неизвестным.
Спустя несколько минут выехавшие сотрудники полиции задержали подозреваемого 21-летнего иркутянина. У него обнаружили пропавшую вещь.
- Ярослав провёл расследование грамотно, в прямом смысле слова «по горячим следам» задержал подозреваемого. Телефон благополучно был возвращён законному владельцу, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
29 мая руководство МУ МВД России «Иркутское» поощрило Ярослава за неравнодушие к чужой беде, смелость и решительность, способствовавшие поимке подозреваемого.
Отец Ярослава гордится поступком своего сына, говорит, что Ярослав всегда отличался храбрыми и добрыми поступками.
Сын росгвардейца в Иркутске раскрыл кражу
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