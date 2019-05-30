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Девушка-водитель устроила тройное ДТП в Бурятии

Девушка-водитель устроила тройное ДТП в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась вчера вечером

Как стало известно «Байкал-Daily», вчера около 20:00 в посёлке Сужа Иволгинского района Бурятии произошло ДТП.



- «Нисан Марч» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Карина». «Карина», в свою очередь ударила «Тойоту Виста». Тройное ДТП произошло по вине девушки-водителя, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.




Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Заиграевском районе Бурятии водитель легковушки погиб при столкновении с поездом.
ДТП
 
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