Девушка-водитель устроила тройное ДТП в Бурятии

Авария случилась вчера вечером
Как стало известно «Байкал-Daily», вчера около 20:00 в посёлке Сужа Иволгинского района Бурятии произошло ДТП.
- «Нисан Марч» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Карина». «Карина», в свою очередь ударила «Тойоту Виста». Тройное ДТП произошло по вине девушки-водителя, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Заиграевском районе Бурятии водитель легковушки погиб при столкновении с поездом
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