Девушка-водитель устроила тройное ДТП в Бурятии

К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.

- «Нисан Марч» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Карина». «Карина», в свою очередь ударила «Тойоту Виста». Тройное ДТП произошло по вине девушки-водителя, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

Как стало известно «Байкал-Daily», вчера около 20:00 в посёлке Сужа Иволгинского района Бурятии произошло ДТП.