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Читинец сделал слепки ключей для кражи

Читинец сделал слепки ключей для кражи
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Накануне кражи вор выпивал в квартире, которую потом обчистил

К читинским полицейским обратился 27-летний житель посёлка Текстильщиков с заявлением о краже. Неизвестные стащили велосипед «Юнба», аудиоколонки «Свен», телевизор «Панасоник», сотовый телефон «LG», мужскую куртку. Ущерб составил около 27 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления 28-летний читинец.

Накануне он распивал алкоголь в квартире заявителя. Втайне от хозяина квартиры сделал слепки ключей от входной двери, которыми в дальнейшем воспользовался для кражи. Велосипед, телевизор и сотовый телефон подозреваемый успел продать. Оставшаяся часть украденного у него изъята и возвращена потерпевшему.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Квартирному вору грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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