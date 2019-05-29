Накануне кражи вор выпивал в квартире, которую потом обчистил
К читинским полицейским обратился 27-летний житель посёлка Текстильщиков с заявлением о краже. Неизвестные стащили велосипед «Юнба», аудиоколонки «Свен», телевизор «Панасоник», сотовый телефон «LG», мужскую куртку. Ущерб составил около 27 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления 28-летний читинец.
Накануне он распивал алкоголь в квартире заявителя. Втайне от хозяина квартиры сделал слепки ключей от входной двери, которыми в дальнейшем воспользовался для кражи. Велосипед, телевизор и сотовый телефон подозреваемый успел продать. Оставшаяся часть украденного у него изъята и возвращена потерпевшему.
Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Квартирному вору грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец сделал слепки ключей для кражи
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина сам назвал мошенникам числовой код из СМС
Другие люди самостоятельно эвакуировались из горящего дома
Когда это произошло, в школе был охранник
Ребёнок переходил проезжую часть не по «зебре»
Юноша, желая вернуть любимую женщину, убил её отца и похитил мать
У него изъяли древесину, трактор и бензопилу
Ориентировка на него была размещена в СМИ
Он снял гаджеты с зарядки
Мужчина сказал ей: «Посмотрим на твою реакцию»
Мужчина утверждал, что выпил всего одну банку накануне
28 мая в Бурятии ликвидировано 32 пожара
Ему грозит лишение свободы
А полицейские приехали вовсе не к ней
Ребёнок пытался достать игрушку
На Дмитрия Безделова возбудили новое уголовное дело