Читинец сделал слепки ключей для кражи

Накануне кражи вор выпивал в квартире, которую потом обчистил



К читинским полицейским обратился 27-летний житель посёлка Текстильщиков с заявлением о краже. Неизвестные стащили велосипед «Юнба», аудиоколонки «Свен», телевизор «Панасоник», сотовый телефон «LG», мужскую куртку. Ущерб составил около 27 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления 28-летний читинец.



Накануне он распивал алкоголь в квартире заявителя. Втайне от хозяина квартиры сделал слепки ключей от входной двери, которыми в дальнейшем воспользовался для кражи. Велосипед, телевизор и сотовый телефон подозреваемый успел продать. Оставшаяся часть украденного у него изъята и возвращена потерпевшему.



Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Квартирному вору грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

