Житель Бурятии спилил деревьев на 200 тысяч рублей

У него изъяли древесину, трактор и бензопилу



Полицейские в полутора километрах от села Могсохон в Кижингинском районе Бурятии в лесу задержали 58-летнего не работающего местного жителя. Мужчина срубил около 14 кубометров сосны. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.



С места происшествия изъяты заготовленная древесина, трактор с прицепом и бензопила. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ч. 260 УК РФ.



Кроме того, мужчина привлечён к административной ответственности за нахождение в лесу за нарушение противопожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

