У него изъяли древесину, трактор и бензопилу
Полицейские в полутора километрах от села Могсохон в Кижингинском районе Бурятии в лесу задержали 58-летнего не работающего местного жителя. Мужчина срубил около 14 кубометров сосны. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.
С места происшествия изъяты заготовленная древесина, трактор с прицепом и бензопила. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ч. 260 УК РФ.
Кроме того, мужчина привлечён к административной ответственности за нахождение в лесу за нарушение противопожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии спилил деревьев на 200 тысяч рублей
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