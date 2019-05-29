29 Мая

28 Мая

Популярное

Иркутский налётчик сам сдался полиции

Иркутский налётчик сам сдался полиции
Происшествия, 
Ориентировка на него была размещена в СМИ

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 25 мая. Неизвестный, угрожая ножом, пытался украсть деньги из кассы в павильоне электротовары на улице Баумана в Иркутске. Не совершить преступление ему не удалось и он сбежал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Стражи порядка опросили возможных свидетелей случившегося, изъяли записи с камер видеонаблюдения, в объектив одной их которых попали действия налётчика. Видео было размещено в средствах массовой информации и социальных медиа.

Накануне подозреваемый увидел в социальных сетях видеоориентировку с его изображением. Он решил добровольно явиться в ОВД, чтобы признаться в содеянном.

В настоящее время в отношении 24-летнего иркутянина избрана мера пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

разбой
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии спилил деревьев на 200 тысяч рублей
Житель Бурятии спилил деревьев на 200 тысяч рублей
Происшествия, 29.05.2019
У него изъяли древесину, трактор и бензопилу
Иркутский налётчик сам сдался полиции
Иркутский налётчик сам сдался полиции
Происшествия, 29.05.2019
Ориентировка на него была размещена в СМИ
Читинец украл в баре два iPhone
Читинец украл в баре два iPhone
Происшествия, 29.05.2019
Он снял гаджеты с зарядки
Улан-удэнец направил пистолет на продавца ювелирного магазина
Улан-удэнец направил пистолет на продавца ювелирного магазина
Происшествия, 29.05.2019
Мужчина сказал ей: «Посмотрим на твою реакцию»
В Улан-Удэ поймали пьяного маршрутчика
В Улан-Удэ поймали пьяного маршрутчика
Происшествия, 29.05.2019
Мужчина утверждал, что выпил всего одну банку накануне
В Бурятии горели три жилых дома
В Бурятии горели три жилых дома
Происшествия, 29.05.2019
28 мая в Бурятии ликвидировано 32 пожара
У жителя Бурятии изъяли марихуану
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Происшествия, 29.05.2019
Ему грозит лишение свободы
Экс-главу Росграницы обвиняют в хищениях в Бурятии
Экс-главу Росграницы обвиняют в хищениях в Бурятии
Происшествия, 29.05.2019
На Дмитрия Безделова возбудили новое уголовное дело
В трёх районах Бурятии потушили лесные пожары
В трёх районах Бурятии потушили лесные пожары
Происшествия, 29.05.2019
Общая площадь очагов составила менее 40 га
В Забайкалье гендиректора ППГХО задержали за взятки в 8 миллионов
В Забайкалье гендиректора ППГХО задержали за взятки в 8 миллионов
Происшествия, 29.05.2019
По версии следствия, взятки он брал течение 1,5 лет
Улан-удэнца обманул «директор автошколы»
Улан-удэнца обманул «директор автошколы»
Происшествия, 29.05.2019
Мужчина предлагал успешную сдачу экзаменов за деньги
В Бурятии «чёрные» лесорубы притворялись лесозаготовителями
В Бурятии «чёрные» лесорубы притворялись лесозаготовителями
Происшествия, 28.05.2019
Однако они не смогли показать лесникам никаких подтверждающих документов
В Улан-Удэ пропавшая девочка не подозревала, что её ищут
В Улан-Удэ пропавшая девочка не подозревала, что её ищут
Происшествия, 28.05.2019
Объявленную в розыск девочку нашли росгвардейцы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^