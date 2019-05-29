Ориентировка на него была размещена в СМИ
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 25 мая. Неизвестный, угрожая ножом, пытался украсть деньги из кассы в павильоне электротовары на улице Баумана в Иркутске. Не совершить преступление ему не удалось и он сбежал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Стражи порядка опросили возможных свидетелей случившегося, изъяли записи с камер видеонаблюдения, в объектив одной их которых попали действия налётчика. Видео было размещено в средствах массовой информации и социальных медиа.
Накануне подозреваемый увидел в социальных сетях видеоориентировку с его изображением. Он решил добровольно явиться в ОВД, чтобы признаться в содеянном.
В настоящее время в отношении 24-летнего иркутянина избрана мера пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутский налётчик сам сдался полиции
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