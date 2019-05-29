Он снял гаджеты с зарядки
Двое читинцев обратились в полицию с заявлением о краже двух сотовых телефон в баре. Неизвестные украли iPhone Х» и iPhone 6, которые стояли на зарядке.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний посетитель этого же увеселительного заведения. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, вор стащил гаджеты.
Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до пяти лет лишения свободы.
Телефоны изъяты и возращены владельцам, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл в баре два iPhone
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