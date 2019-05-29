Читинец украл в баре два iPhone

Он снял гаджеты с зарядки



Двое читинцев обратились в полицию с заявлением о краже двух сотовых телефон в баре. Неизвестные украли iPhone Х» и iPhone 6, которые стояли на зарядке.



Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний посетитель этого же увеселительного заведения. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, вор стащил гаджеты.



Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до пяти лет лишения свободы.



Телефоны изъяты и возращены владельцам, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

