В Бурятии горели три жилых дома

28 мая в Бурятии ликвидировано 32 пожара



Так, в селе Цакир Закаменского района горел жилой дом. Жильцы эвакуировались самостоятельно. В результате пожара огнём были уничтожены веранда и кровля. Причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



По этой же причине в селе Новый Заган Мухоршибирского района горели надворные постройки. В результате возгорания сгорел сарай и крыша бани на общей площади 45 кв.м.



В Кабанском районе в селе Заречье загорелся сарай. Надворная постройка уничтожена полностью. Предположительной причиной пожара стал поджог.



В селе Иволгинск возник пожар в квартире многоквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарной охраны из подъезда шёл слабый дым. В результате пожара поврежден санузел. Причины пожара устанавливаются.



Также причины пожара устанавливаются в селе Гунда Еравнинского района. Там загорелся жилой дом. В результате веранда выгорела изнутри на площади 24 кв.м.



Кроме того, в районах республики зарегистрированы возгорания травы и мусора. Загорания мусора потушены в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском, Закаменском, Курумканском и Баунтовском районах. Возгорания травы ликвидированы в Кабанском и Заиграевском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



На территории республики введен особый противопожарный режим, на период действия которого введен запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора. С момента введения данного режима ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима.



