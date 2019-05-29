Ему грозит лишение свободы
28 мая сотрудники подразделения наркоконтроля задержали 35-летнего ранее не судимого жителя Гусиноозёрска. У него изъято более 365 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет колонии. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
28 мая в Бурятии ликвидировано 32 пожара
Ему грозит лишение свободы
А полицейские приехали вовсе не к ней
Ребёнок пытался достать игрушку
На Дмитрия Безделова возбудили новое уголовное дело
Общая площадь очагов составила менее 40 га
По версии следствия, взятки он брал течение 1,5 лет
Мужчина предлагал успешную сдачу экзаменов за деньги
Однако они не смогли показать лесникам никаких подтверждающих документов
С приобретённым ружьём покупатели совершили ряд разбойных нападений
Объявленную в розыск девочку нашли росгвардейцы
Их привлекли к ответственности за нарушение противопожарного режима
Огонь остановили всего в нескольких сотнях метров
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Улан-Удэ
Одним из мотоциклов управлял 14-летний подросток