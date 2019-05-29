В трёх районах Бурятии потушили лесные пожары

Общая площадь очагов составила менее 40 га



За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано три очага возгорания в Заиграевском, Кяхтинском, Хоринском районах Бурятии, обнаруженные 27 мая 2019 года. Общая площадь трёх лесных пожаров составила менее 40 га, сообщили в агентстве лесного хозяйства.



Всего за сутки на тушении лесных пожаров работало более 60 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов, лесопользователей и 21 единицы тяжёлой и лесопожарной техники.



- На территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 1 термоточка в Еравнинском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён, - сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 247 лесных пожаров на общей площади около 55,4 тысяч га. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44





