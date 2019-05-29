Улан-удэнца обманул «директор автошколы»

Мужчина предлагал успешную сдачу экзаменов за деньги



В Улан-Удэ полицейские задержали 26-летнего молодого человека по подозрению в мошенничестве. Он обманул местного жителя на 45 тысяч рублей.



- По словам потерпевшего, он договорился с малознакомым мужчиной о помощи в обучении в автошколе. Злоумышленник утверждал, что является директором автошколы и поможет ему с зачислением, сдачей экзаменов и получением водительского удостоверения. Однако на это нужны деньги, – сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Потерпевший несколько раз передавал «директору» деньги различными суммами. После этого мужчина даже назначил дату сдачи экзаменов. Прибыв в назначенное место и прождав несколько часов, потерпевший понял, что его обманули и написал заявление в полицию.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», уточнили в МВД.

