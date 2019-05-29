Мужчина предлагал успешную сдачу экзаменов за деньги
В Улан-Удэ полицейские задержали 26-летнего молодого человека по подозрению в мошенничестве. Он обманул местного жителя на 45 тысяч рублей.
- По словам потерпевшего, он договорился с малознакомым мужчиной о помощи в обучении в автошколе. Злоумышленник утверждал, что является директором автошколы и поможет ему с зачислением, сдачей экзаменов и получением водительского удостоверения. Однако на это нужны деньги, – сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Потерпевший несколько раз передавал «директору» деньги различными суммами. После этого мужчина даже назначил дату сдачи экзаменов. Прибыв в назначенное место и прождав несколько часов, потерпевший понял, что его обманули и написал заявление в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», уточнили в МВД.
Улан-удэнца обманул «директор автошколы»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 29.05.2019
Мужчина предлагал успешную сдачу экзаменов за деньги
Однако они не смогли показать лесникам никаких подтверждающих документов
С приобретённым ружьём покупатели совершили ряд разбойных нападений
Объявленную в розыск девочку нашли росгвардейцы
Их привлекли к ответственности за нарушение противопожарного режима
Огонь остановили всего в нескольких сотнях метров
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Улан-Удэ
Одним из мотоциклов управлял 14-летний подросток
Женщина просила в суде более 800 тысяч
Он проник в квартиру через форточку
У иностранца также были обнаружили когти медведя
Его остановили на МАПП Забайкальск
Они мешали работе проводников и отдыху пассажиров
В один и тот же день его жертвами стали двое новых знакомых
Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей