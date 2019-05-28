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В Бурятии клещи укусили 853 человека

В Бурятии клещи укусили 853 человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Улан-Удэ

На 27 мая в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 853 человека, в том числе 282 ребёнка. Это на 28% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года, сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.

Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Улан-Удэ – 243, в Кабанском районе – 227. Более 23% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболевших нет.

С начала года привито более 40 тыс. человек, планируется привить более 53 тыс. человек.

Профилактические прививки являются наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита. Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.


клещи
 
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