Он проник в квартиру через форточку
Задержан подозреваемый в квартирной краже в Гусиноозёрске. 44-летний житель Прибайкальского района был условно-досрочно освобождён из мест лишения свободы в сентябре 2018 года.
Мужчина приехал около месяца назад к знакомым в Селенгинский район. Через открытую форточку он проник в чужую квартиру и украл продукты питания, деньги и сотовый телефон. Ущерб составил около 6 тысяч рублей. Хозяйка жилища, проснувшись, обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Украденное частично изъято. Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл продукты у спящей женщины
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Улан-Удэ
Одним из мотоциклов управлял 14-летний подросток
Он проник в квартиру через форточку
У иностранца также были обнаружили когти медведя
Его остановили на МАПП Забайкальск
Они мешали работе проводников и отдыху пассажиров
В один и тот же день его жертвами стали двое новых знакомых
Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей
Несчастный случай произошёл днём
В прошлом году он скрылся от следствия
Его тело нашли под опорой линии электропередач
Мать девочки в это время одевала младшего ребёнка
На тушении накануне работали более 280 человек
Там проводятся ремонтные работы
Он украл ювелирные украшения на 140 тысяч