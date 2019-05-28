Житель Бурятии украл продукты у спящей женщины

Он проник в квартиру через форточку



Задержан подозреваемый в квартирной краже в Гусиноозёрске. 44-летний житель Прибайкальского района был условно-досрочно освобождён из мест лишения свободы в сентябре 2018 года.



Мужчина приехал около месяца назад к знакомым в Селенгинский район. Через открытую форточку он проник в чужую квартиру и украл продукты питания, деньги и сотовый телефон. Ущерб составил около 6 тысяч рублей. Хозяйка жилища, проснувшись, обнаружила пропажу и обратилась в полицию.



Возбуждено уголовное дело. Украденное частично изъято. Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

