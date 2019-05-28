Забайкалец продал оружие налётчикам

С приобретённым ружьём покупатели совершили ряд разбойных нападений



В Забайкалье по материалам прокурорской проверки органы внутренних дел возбудили в отношении 43-летнего жителя села Улеты уголовное дело по незаконному сбыту гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.



В 2017 году мужчина продал гладкоствольное ружьё, не являясь его законным владельцем. В дальнейшем с применением этого оружия на территории Улетовского района совершен ряд разбойных нападений.



Рассмотрев дело, суд признал забайкальца виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.



Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

