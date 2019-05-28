С приобретённым ружьём покупатели совершили ряд разбойных нападений
В Забайкалье по материалам прокурорской проверки органы внутренних дел возбудили в отношении 43-летнего жителя села Улеты уголовное дело по незаконному сбыту гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.
В 2017 году мужчина продал гладкоствольное ружьё, не являясь его законным владельцем. В дальнейшем с применением этого оружия на территории Улетовского района совершен ряд разбойных нападений.
Рассмотрев дело, суд признал забайкальца виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Забайкалец продал оружие налётчикам
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Объявленную в розыск девочку нашли росгвардейцы
Их привлекли к ответственности за нарушение противопожарного режима
Огонь остановили всего в нескольких сотнях метров
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Улан-Удэ
Одним из мотоциклов управлял 14-летний подросток
Женщина просила в суде более 800 тысяч
Он проник в квартиру через форточку
У иностранца также были обнаружили когти медведя
Его остановили на МАПП Забайкальск
Они мешали работе проводников и отдыху пассажиров
В один и тот же день его жертвами стали двое новых знакомых
Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей
Несчастный случай произошёл днём
В прошлом году он скрылся от следствия
Его тело нашли под опорой линии электропередач