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Забайкалец продал оружие налётчикам

Забайкалец продал оружие налётчикам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
С приобретённым ружьём покупатели совершили ряд разбойных нападений

В Забайкалье по материалам прокурорской проверки органы внутренних дел возбудили в отношении 43-летнего жителя села Улеты уголовное дело по незаконному сбыту гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

В 2017 году мужчина продал гладкоствольное ружьё, не являясь его законным владельцем. В дальнейшем с применением этого оружия на территории Улетовского района совершен ряд разбойных нападений.

Рассмотрев дело, суд признал забайкальца виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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