В Бурятии «чёрные» лесорубы притворялись лесозаготовителями

Однако они не смогли показать лесникам никаких подтверждающих документов



В Заиграевском районе Бурятии лесничие во время патрулирования задержали автомобиль «ЗИЛ», гружённый древесиной. Нарушители заявили, что заготовили древесину на выделенной им деляне. Однако показать правоустанавливающие документы не смогли.



В ходе осмотра выяснилось, что двое правонарушителей спилили около 11 кубометров деревьев. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 81 тысячи рублей. Правонарушителями оказались временно не работающие 23-летний и 29-летний жители села Челутай Заиграевского района.



Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «ЗИЛ» и бензопила были изъяты.



В отношении правонарушителей составлены протоколы. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

