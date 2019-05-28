В Бурятии «чёрные» лесорубы притворялись лесозаготовителями

Однако они не смогли показать лесникам никаких подтверждающих документов
В Заиграевском районе Бурятии лесничие во время патрулирования задержали автомобиль «ЗИЛ», гружённый древесиной. Нарушители заявили, что заготовили древесину на выделенной им деляне. Однако показать правоустанавливающие документы не смогли.
В ходе осмотра выяснилось, что двое правонарушителей спилили около 11 кубометров деревьев. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 81 тысячи рублей. Правонарушителями оказались временно не работающие 23-летний и 29-летний жители села Челутай Заиграевского района.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «ЗИЛ» и бензопила были изъяты.
В отношении правонарушителей составлены протоколы. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
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Происшествия, Фото:
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