Его остановили на МАПП Забайкальск
На таможенном посту МАПП Забайкальск в ходе таможенного оформления автомобиля под управлением гражданина КНР, который следовал из России в Китай, были обнаружены старинные и раритетные монеты. Возможно, монеты представляют историческую и культурную ценность, сообщает пресс-служба Читинской таможни.
Монеты были обнаружены с помощью инспекционно-досмотрового комплекса, который выявляет товары, запрещенные или ограниченные к вывозу. Рентгеновское изображение показало нехарактерные затемнения в переднем техническом отсеке автомобиля.
Монеты гражданин КНР не задекларировал и не предъявил таможенникам необходимых для их вывоза разрешительных документов от министерства культуры РФ.
Всего было обнаружено 37 монет из металла тёмно-желтого и серебристого цвета - российские монеты с датой выпуска 1774, 1778, 1785, 1840, 1916 годов с изображением императорской короны и с надписями «Сибирская монета», а также юбилейные монеты советской эпохи СССР с изображением Юрия Гагарина, Петра Чайковского, Тараса Шевченко, Сергея Прокофьева, монеты с изображением исторических памятников, знаменательных дат и другие.
Гражданин КНР в ходе опроса пояснил, что данный товар он вёз домой по просьбе соотечественника.
В отношении гражданина КНР возбуждено дело об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Раритетные монеты изъяты и будут направлены на экспертизу.
Справка:
Вывоз культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации осуществляется на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории РФ, выдаваемого министерством культуры РФ или его территориальными органами по результатам проведенной экспертизы.
Китаец пытался вывезти из Забайкалья старинные монеты
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