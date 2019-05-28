Китаец пытался вывезти из Забайкалья старинные монеты

Его остановили на МАПП Забайкальск



На таможенном посту МАПП Забайкальск в ходе таможенного оформления автомобиля под управлением гражданина КНР, который следовал из России в Китай, были обнаружены старинные и раритетные монеты. Возможно, монеты представляют историческую и культурную ценность, сообщает пресс-служба Читинской таможни.



Монеты были обнаружены с помощью инспекционно-досмотрового комплекса, который выявляет товары, запрещенные или ограниченные к вывозу. Рентгеновское изображение показало нехарактерные затемнения в переднем техническом отсеке автомобиля.



Монеты гражданин КНР не задекларировал и не предъявил таможенникам необходимых для их вывоза разрешительных документов от министерства культуры РФ.



Всего было обнаружено 37 монет из металла тёмно-желтого и серебристого цвета - российские монеты с датой выпуска 1774, 1778, 1785, 1840, 1916 годов с изображением императорской короны и с надписями «Сибирская монета», а также юбилейные монеты советской эпохи СССР с изображением Юрия Гагарина, Петра Чайковского, Тараса Шевченко, Сергея Прокофьева, монеты с изображением исторических памятников, знаменательных дат и другие.



Гражданин КНР в ходе опроса пояснил, что данный товар он вёз домой по просьбе соотечественника.



В отношении гражданина КНР возбуждено дело об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Раритетные монеты изъяты и будут направлены на экспертизу.



Справка:



Вывоз культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации осуществляется на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории РФ, выдаваемого министерством культуры РФ или его территориальными органами по результатам проведенной экспертизы.

