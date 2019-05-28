В один и тот же день его жертвами стали двое новых знакомых
В Забайкальске сотрудники полиции установили подозреваемого в двух кражах чужого имущества из квартир местных жителей.
Первым о краже заявил 55-летний мужчина. Из его квартиры украли автомойку и электросчётчик. В этот же день в полицию обратилась местная жительница с сообщением о краже телевизора.
Полицейские выяснили, что накануне краж хозяева квартир распивали спиртные напитки с малознакомым мужчиной, по описанию потерпевших, одним и тем же.
Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и грабёж, 27-летний житель Борзинского района. Его доставили в отдел, где он дал признательные показания.
Как оказалось, мужчины знакомился с людьми, чтобы потом их обворовать. Он напрашивался к ним в гости и распивал с ними. В дальнейшем, пользуясь нетрезвым состоянием хозяев, он воровал и сбегал из квартиры. Похищенным распоряжался по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейскими установлены места сбыта похищенного имущества, которое изъято и возвращено потерпевшим, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец знакомился, чтобы обворовать
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В один и тот же день его жертвами стали двое новых знакомых
Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей
Несчастный случай произошёл днём
В прошлом году он скрылся от следствия
Его тело нашли под опорой линии электропередач
Мать девочки в это время одевала младшего ребёнка
На тушении накануне работали более 280 человек
Там проводятся ремонтные работы
Он украл ювелирные украшения на 140 тысяч
В бане были и лампы, и вентилятор, и температурные датчики
У мужчины есть маленькие дети
Щенка она убила на глазах у детей
Организованная группа спилила 500 деревьев
На пожаре пострадал сам малыш и спящий мужчина
Поступило несколько анонимных сообщений о минировании