Забайкалец знакомился, чтобы обворовать

В один и тот же день его жертвами стали двое новых знакомых



В Забайкальске сотрудники полиции установили подозреваемого в двух кражах чужого имущества из квартир местных жителей.



Первым о краже заявил 55-летний мужчина. Из его квартиры украли автомойку и электросчётчик. В этот же день в полицию обратилась местная жительница с сообщением о краже телевизора.



Полицейские выяснили, что накануне краж хозяева квартир распивали спиртные напитки с малознакомым мужчиной, по описанию потерпевших, одним и тем же.



Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и грабёж, 27-летний житель Борзинского района. Его доставили в отдел, где он дал признательные показания.



Как оказалось, мужчины знакомился с людьми, чтобы потом их обворовать. Он напрашивался к ним в гости и распивал с ними. В дальнейшем, пользуясь нетрезвым состоянием хозяев, он воровал и сбегал из квартиры. Похищенным распоряжался по своему усмотрению.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейскими установлены места сбыта похищенного имущества, которое изъято и возвращено потерпевшим, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

