На жителя Бурятии возбудили дело за 7 сомов

Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей



Житель Кабанского района Бурятии подозревается в незаконном вылове рыбы.



Мужчина был задержан в акватории реки Селенга в местности Лемасово Кабанского района. Он незаконно при помощи остроги и электрического фонаря выловил 7 сомов.



Рыба и орудия лова у него изъяты, ущерб, причинённый незаконными действиями браконьера, составил свыше 13 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

