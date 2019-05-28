Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей
Житель Кабанского района Бурятии подозревается в незаконном вылове рыбы.
Мужчина был задержан в акватории реки Селенга в местности Лемасово Кабанского района. Он незаконно при помощи остроги и электрического фонаря выловил 7 сомов.
Рыба и орудия лова у него изъяты, ущерб, причинённый незаконными действиями браконьера, составил свыше 13 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На жителя Бурятии возбудили дело за 7 сомов
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В один и тот же день его жертвами стали двое новых знакомых
Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей
Несчастный случай произошёл днём
В прошлом году он скрылся от следствия
Его тело нашли под опорой линии электропередач
Мать девочки в это время одевала младшего ребёнка
На тушении накануне работали более 280 человек
Там проводятся ремонтные работы
Он украл ювелирные украшения на 140 тысяч
В бане были и лампы, и вентилятор, и температурные датчики
У мужчины есть маленькие дети
Щенка она убила на глазах у детей
Организованная группа спилила 500 деревьев
На пожаре пострадал сам малыш и спящий мужчина
Поступило несколько анонимных сообщений о минировании