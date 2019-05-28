Несчастный случай произошёл днём
Накануне днём в Иркутской области произошёл очередной несчастный случай выпадения ребёнка из окна. В посёлке Сергиев Посад 5-летний мальчик находился под присмотром знакомой. В какой-то момент ребёнка остался без контроля. Москитная сетка не выдержала, мальчик выпал из окна второго этажа, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В результате мальчика доставили в медицинское учреждение.
Как показывает практика, подобные несчастные случаи происходят по причине недолжного контроля со стороны взрослых. В трети из всех зарегистрированных несчастных случаев, которых с начала года было 6, дети облокачивались на москитную сетку.
Полиция рекомендует во избежание возможных инцидентов убрать предметы мебели или интерьера, наличие которых облегчает попадание ребёнка к оконному проему, а также использовать разнообразные механические запорные устройства и замки, исключающие возможность самостоятельного открытия окна. Не стоит рассматривать москитную сетку как сдерживающий фактор и препятствие для ребёнка, так как конструктивно она не предназначена для выдерживания физического давления.
В Иркутской области 5-летний мальчик выпал из окна
Происшествия, Фото:
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