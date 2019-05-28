В прошлом году он скрылся от следствия
В Омске задержали наркосбытчика из Ангарска.
Ранее судимый 28-летний ангарчанин был задержан ещё в апреле 2018 года. Он обвинялся в сбыте героина в составе группы. Однако отпущенный на подписку о невыезде наркодилер воспользовался моментом и сбежал. Мужчину объявили в федеральный розыск.
Подельники сбежавшего мужчины решением Ангарского городского суда были приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Спустя год в Омске оперативники местного уголовного розыска по сведениям коллег из Ангарска установили и задержали разыскиваемого наркодилера. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Злоумышленнику грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Омске задержали дилера героина из Ангарска
Происшествия, Фото:
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