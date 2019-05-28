В Бурятии двухлетняя девочка утонула в баке с водой

Мать девочки в это время одевала младшего ребёнка
Двухлетняя девочка из села Ангыр Прибайкальского района погибла в баке с водой в летней кухне. Следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
27 мая в течение дня девочка, как обычно, находилась дома вместе с 8-месячным братиком. Отец был на работе, с детьми сидела мать.
После обеда женщина решила сходить с детьми на улицу погулять и навестить сестру. Она стала одевать малыша, отвлеклась на сборы и выпустила из виду дочь.
Затем, выкатив коляску с ребёнком к ограде, женщина хватилась девочку и начала её искать. Когда мать зашла в помещение летней кухни, то увидела дочь внутри пластикового бака, наполненного питьевой водой. На дне бака лежала банка из-под мыльных пузырей.
- По предварительным данным, уронив игрушку внутрь ёмкости, девочка пыталась достать её, но не удержалась на ногах, упала в воду вниз головой и захлебнулась, - сообщили в Следственном управлении.
Мать пыталась оказать ребёнку медицинскую помощь, затем подоспел фельдшер. Но восстановить сердечную деятельность девочки не удалось, и была констатирована ее смерть.
Назначено судебно-медицинское исследование.
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Происшествия, Фото:
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