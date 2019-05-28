Там проводятся ремонтные работы
Сегодня, 28 мая, с 10:00 до 15:00 в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ отключат холодную воду. Это связано с заменой запорной арматуры на водопроводной сети диаметром 100 мм.
Под отключение попадают:
1. ул. Воронежская 2, 4.
2. ул. Хрустальная 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17.
3. ул. Силикатная 1, 2.
4. ул. Кундо 1, 2, 5.
5. ул. Радикальцева 1, 1А, 2А, 3А.
Об этом сообщает Единая диспетчерская служба.
Пять улиц в Улан-Удэ остались без холодной воды
Происшествия, Фото:
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