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Шестеро забайкальцев вырубили лес почти на 3 миллиона

Шестеро забайкальцев вырубили лес почти на 3 миллиона
Происшествия, 
Организованная группа спилила 500 деревьев

В Забайкалье «чёрные лесорубы» нарубили лес почти на 3 миллиона рублей. Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, которая совершила не менее восьми незаконных рубок лесных насаждений.

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере лесопользования управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю совместно с коллегами из отдела МВД России по Карымскому району установили причастность 62-летнего жителя села Урульга Карымского района к организации незаконной рубки древесины.

Было установлено, что под руководством мужчины организованная группа в составе пятерых местных жителей совершила рубку около 500 деревьев различных пород, не имея на это разрешительных документов. Ущерб, нанесённый лесному фонду действиями «чёрных лесорубов», составил 2 880 000 рублей.

У организатора изъято восемь единиц автотранспорта, пилорама, незаконно заготовленная древесина, пиломатериал. На часть изъятого имущества наложен арест.

В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
черные лесорубы
 
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