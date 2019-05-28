Шестеро забайкальцев вырубили лес почти на 3 миллиона

Организованная группа спилила 500 деревьев



В Забайкалье «чёрные лесорубы» нарубили лес почти на 3 миллиона рублей. Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, которая совершила не менее восьми незаконных рубок лесных насаждений.



Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере лесопользования управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю совместно с коллегами из отдела МВД России по Карымскому району установили причастность 62-летнего жителя села Урульга Карымского района к организации незаконной рубки древесины.



Было установлено, что под руководством мужчины организованная группа в составе пятерых местных жителей совершила рубку около 500 деревьев различных пород, не имея на это разрешительных документов. Ущерб, нанесённый лесному фонду действиями «чёрных лесорубов», составил 2 880 000 рублей.



У организатора изъято восемь единиц автотранспорта, пилорама, незаконно заготовленная древесина, пиломатериал. На часть изъятого имущества наложен арест.



В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

