Организованная группа спилила 500 деревьев
В Забайкалье «чёрные лесорубы» нарубили лес почти на 3 миллиона рублей. Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, которая совершила не менее восьми незаконных рубок лесных насаждений.
Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере лесопользования управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю совместно с коллегами из отдела МВД России по Карымскому району установили причастность 62-летнего жителя села Урульга Карымского района к организации незаконной рубки древесины.
Было установлено, что под руководством мужчины организованная группа в составе пятерых местных жителей совершила рубку около 500 деревьев различных пород, не имея на это разрешительных документов. Ущерб, нанесённый лесному фонду действиями «чёрных лесорубов», составил 2 880 000 рублей.
У организатора изъято восемь единиц автотранспорта, пилорама, незаконно заготовленная древесина, пиломатериал. На часть изъятого имущества наложен арест.
В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Шестеро забайкальцев вырубили лес почти на 3 миллиона
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Организованная группа спилила 500 деревьев
На пожаре пострадал сам малыш и спящий мужчина
Поступило несколько анонимных сообщений о минировании
Суд согласился с требованием прокуратуры
Мужчина готовил себе еду в поле на огне
Совершить преступление в магазине электротоваров мужчине не удалось
Машины получили незначительные повреждения
Ребёнок погиб на месте
Мужчина без спроса взял машину, чем разозлил владельца авто
Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 208 тысяч
Машину вернули владелице в неисправном состоянии
Наркотическое вещество он хранил у себя дома
Мужчина получил различные травмы
Она обманула пенсионерку на 200 тысяч рублей
Она уже была судима за убийство