В Бурятии игра ребёнка с раскалёнными углями обернулась пожаром

На пожаре пострадал сам малыш и спящий мужчина



За прошедшие сутки в Бурятии зафиксирован 21 пожар. Шалость ребёнка с огнём стала причиной пожара в селе Малый Нарын Джидинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Мужчина и ребёнок получили ожоги и были доставлены в центральную районную больницу.



Сообщение о загорании жилого дома поступило на телефон пожарной охраны вчера в 12 часов. На момент прибытия пожарных горел матрас на кровати и угол шкафа.



– В частном жилом доме находилось двое взрослых и ребёнок. Женщина спала, мужчина, затопив печку, тоже уснул. Двухлетний ребёнок, оставшись без присмотра, начал вытаскивать клещами из печи раскалённые угли и класть на кровать, где лежал мужчина. В результате произошло возгорание, – сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Джидинского района Николай Баранов.



Через 4 минуты возгорание было ликвидировано. Огнём повреждены кровать, матрас и шкаф.



Только за текущий месяц в республике произошло 11 пожаров, где причиной стала шалость детей с огнём. Всего с начала года в Бурятии по данной причине зафиксировано 28 пожаров, при которых травмировано пять детей и один взрослый.



