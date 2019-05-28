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В Бурятии игра ребёнка с раскалёнными углями обернулась пожаром

В Бурятии игра ребёнка с раскалёнными углями обернулась пожаром
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На пожаре пострадал сам малыш и спящий мужчина

За прошедшие сутки в Бурятии зафиксирован 21 пожар. Шалость ребёнка с огнём стала причиной пожара в селе Малый Нарын Джидинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Мужчина и ребёнок получили ожоги и были доставлены в центральную районную больницу.

Сообщение о загорании жилого дома поступило на телефон пожарной охраны вчера в 12 часов. На момент прибытия пожарных горел матрас на кровати и угол шкафа.

– В частном жилом доме находилось двое взрослых и ребёнок. Женщина спала, мужчина, затопив печку, тоже уснул. Двухлетний ребёнок, оставшись без присмотра, начал вытаскивать клещами из печи раскалённые угли и класть на кровать, где лежал мужчина. В результате произошло возгорание, – сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Джидинского района Николай Баранов.

Через 4 минуты возгорание было ликвидировано. Огнём повреждены кровать, матрас и шкаф.

Только за текущий месяц в республике произошло 11 пожаров, где причиной стала шалость детей с огнём. Всего с начала года в Бурятии по данной причине зафиксировано 28 пожаров, при которых травмировано пять детей и один взрослый.

пожар
 
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