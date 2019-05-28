На пожаре пострадал сам малыш и спящий мужчина
За прошедшие сутки в Бурятии зафиксирован 21 пожар. Шалость ребёнка с огнём стала причиной пожара в селе Малый Нарын Джидинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Мужчина и ребёнок получили ожоги и были доставлены в центральную районную больницу.
Сообщение о загорании жилого дома поступило на телефон пожарной охраны вчера в 12 часов. На момент прибытия пожарных горел матрас на кровати и угол шкафа.
– В частном жилом доме находилось двое взрослых и ребёнок. Женщина спала, мужчина, затопив печку, тоже уснул. Двухлетний ребёнок, оставшись без присмотра, начал вытаскивать клещами из печи раскалённые угли и класть на кровать, где лежал мужчина. В результате произошло возгорание, – сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Джидинского района Николай Баранов.
Через 4 минуты возгорание было ликвидировано. Огнём повреждены кровать, матрас и шкаф.
Только за текущий месяц в республике произошло 11 пожаров, где причиной стала шалость детей с огнём. Всего с начала года в Бурятии по данной причине зафиксировано 28 пожаров, при которых травмировано пять детей и один взрослый.
В Бурятии игра ребёнка с раскалёнными углями обернулась пожаром
Происшествия, Фото:
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