Мужчина готовил себе еду в поле на огне
От неосторожных действий пастуха в Забайкальском крае сгорело около 600 гектаров леса. Возгорание случилось вблизи села Урлук Красночикойского района.
Почти сутки следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Стражи порядка опросили очевидцев, осмотрели территорию, провели необходимые проверочные мероприятия.
- В результате этой работы установлено, что 43-летний местный житель пас скот и в поле разжёг костёр, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив. Пастух не смог потушить возгорание своими силами и никому не сообщил о случившемся. В результате неосторожного обращения с огнём уничтожено около 600 гектаров леса, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Он сознался в содеянном.
В настоящее время собранные материалы переданы в органы дознания системы МЧС России для принятия решения о возбуждении уголовного дела и привлечения пастуха к ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье пастух уничтожил 600 га леса
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