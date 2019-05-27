В Забайкалье пастух уничтожил 600 га леса

Мужчина готовил себе еду в поле на огне



От неосторожных действий пастуха в Забайкальском крае сгорело около 600 гектаров леса. Возгорание случилось вблизи села Урлук Красночикойского района.



Почти сутки следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Стражи порядка опросили очевидцев, осмотрели территорию, провели необходимые проверочные мероприятия.



- В результате этой работы установлено, что 43-летний местный житель пас скот и в поле разжёг костёр, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив. Пастух не смог потушить возгорание своими силами и никому не сообщил о случившемся. В результате неосторожного обращения с огнём уничтожено около 600 гектаров леса, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Он сознался в содеянном.



В настоящее время собранные материалы переданы в органы дознания системы МЧС России для принятия решения о возбуждении уголовного дела и привлечения пастуха к ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

