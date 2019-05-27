В Иркутске разыскивают налётчика с ножом: видео

Стражи порядка опросили возможных свидетелей случившегося, изъяли записи с камер видеонаблюдения. В объектив одной их них попали действия налётчика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.









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В Иркутске сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины, который в субботу совершил разбойное нападение на торговый объект.Сообщение о преступлении поступило в полицию днём 25 мая. Неизвестный, угрожая ножом, пытался украсть деньги из кассы в павильоне электротовары на улице Баумана. Однако совершить кражу ему не удалось и он сбежал.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».Граждан, что-либо знающих о случившемся или узнавших мужчину на видео, полиция просит обращаться по телефонам (3952) 44-44-04, 21-68-05.