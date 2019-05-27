В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли трактор с прицепом

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 208 тысяч



В ходе рейда в лесу в 1,5 километрах от села Могсохон в Кижингинском районе задержали 59-летнего неработающего местного жителя. Мужчина незаконно вырубил около 14 кубометров сосны. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 208 тысяч рублей.



С места происшествия изъяты заготовленный лес, бензопила, трактор с прицепом.



Возбуждено уголовное дело.



Также мужчина привлечён к административной ответственности по ст. 8.32 КоАП РФ – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

