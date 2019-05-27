В Алари у наркозависимого водителя отберут права

Суд согласился с требованием прокуратуры
В Иркутской области прокуратура Аларского района в ходе плановой проверки установило наличие права на управление транспортными средствами у наркозависимого гражданина.
В связи с потенциальной угрозой другим участникам дорожного движения, прокурор района обратился в районный суд с административным иском о прекращении действия права лица, страдающего наркоманией, на управление автотранспортом.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области..
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Происшествия, Фото:
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