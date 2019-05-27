Велосипедист попал под колёса «Хонды» в Улан-Удэ









Сегодня утром в микрорайоне Зверосовхоз в Улан-Удэ сбили 60-летнего велосипедиста.26-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», ехавший по улице Суворова в Зверосовхозе, при выезде на улицу Бабушкина не предоставил преимущества в движении велосипедисту. Пенсионер получил травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.