Велосипедист попал под колёса «Хонды» в Улан-Удэ

Сегодня утром в микрорайоне Зверосовхоз в Улан-Удэ сбили 60-летнего велосипедиста.
26-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», ехавший по улице Суворова в Зверосовхозе, при выезде на улицу Бабушкина не предоставил преимущества в движении велосипедисту. Пенсионер получил травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
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Сегодня утром 26-летний водитель автомашины Хонда Аккорд, следуя по улице Суворова при выезде с левым поворотом на улицу Бабушкина, не предоставил преимущества в движении велосипедисту 1958 года рождения. В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести. 🚴♂️ Уважаемые водители Госавтоинспекция напоминает о том, что начался сезон вело и мототехники, будьте внимательны за рулём. #гибдд03 #дтп03 #велосипедисты #соблюдайтепдд
- Уважаемые водители, Госавтоинспекция напоминает о том, что начался сезон вело и мототехники, будьте внимательны за рулём, – предупреждают автоинспекторы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Улан-Удэ открылся мотосезон. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.