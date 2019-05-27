В Чите бездомная женщина с ножом отобрала телефон

Она уже была судима за убийство



В минувшее воскресенье в полицию обратилась 57-летняя жительница Читы. При распитии спиртных напитков в квартире своего знакомого неизвестная угрожая ножом, отобрала у неё телефон «Вертекс», после чего скрылась. Заявительница и свидетели смогли назвать только имя преступницы.



В ходе следствия сыщики установили личность подозреваемой. Ею оказалась 59-летняя женщина без определённого места жительства, ранее уже судимая за убийство.



На женщину возбуждено уголовное дело о разбое.



Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.





