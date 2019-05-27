Мальчик одиноко прогуливался по городу
В Ангарске сотрудники управления Росгвардии нашли пропавшего 10-летнего мальчика.
Сообщение об исчезновении школьника поступило в полицию вечером. Встревоженная мать пропавшего мальчика сообщила о том, что ещё утром её сын ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся и не выходит на связь. Сначала родственники пытались найти его самостоятельно, но когда поиски не увенчались успехом, обратились за помощью.
На розыск несовершеннолетнего сразу были ориентированы все наружные наряды полиции и Росгвардии. Сотрудники стали обследовать близлежащие дома, дворы, места пребывания молодёжи. Опрашивали соседей и очевидцев.
Вскоре, в 13 микрорайоне города мальчик был обнаружен. Он в одиночестве прогуливался по городу. Ребёнка передали полицейским, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
В Ангарске росгвардейцы нашли пропавшего школьника
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