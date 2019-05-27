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В Бичурском районе Бурятии ликвидировали крупный лесной пожар

В Бичурском районе Бурятии ликвидировали крупный лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего за прошедшие сутки в республике произошло четыре лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали четыре лесных пожара в Бичурском, Заиграевском районах и в Тункинском национальном парке. В числе ликвидированных крупный лесной пожар в Бичурском районе. Площадь, пройденная огнём за сутки, составила около 100 га, сообщили в агентстве лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за пожара на прошлой неделе в Бичурском районе был введён режим ЧС. Пламя бушевало совсем недалеко от села Гутай, а с соседнего крестьянско-фермерского хозяйства «Булаг» эвакуировали 23 человека.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 240 лесных пожаров на общей площади 54,5 тыс га. По статистике, три четверти всех лесных пожаров возникло из-за человеческого фактора. Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки на сегодняшний день составляет более 90%.

На территории Улан-Удэнского, Хоринского, Бичурского авиаотделений установился пятый - самый высокий класс пожарной опасности. За территории Закаменского авиаотделения действует четвёртый класс, в остальных районах республики установился третий класс.

- Ежедневно сотрудниками лесной охраны, МЧС, МВД проводится более 200 рейдов патрулирования с целью оперативного обнаружения лесных пожаров и выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Только за прошедшие сутки выявлено 38 нарушений, а с начала пожароопасного сезона - их уже более 1400. Сумма наложенных штрафов составила уже более полутора миллионов рублей, - сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 1 термоточка в Еравнинском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44

лесные пожары
 
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