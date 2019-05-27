В Бичурском районе Бурятии ликвидировали крупный лесной пожар

Всего за прошедшие сутки в республике произошло четыре лесных пожара
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали четыре лесных пожара в Бичурском, Заиграевском районах и в Тункинском национальном парке. В числе ликвидированных крупный лесной пожар в Бичурском районе. Площадь, пройденная огнём за сутки, составила около 100 га, сообщили в агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за пожара на прошлой неделе в Бичурском районе был введён режим ЧС. Пламя бушевало совсем недалеко от села Гутай, а с соседнего крестьянско-фермерского хозяйства «Булаг» эвакуировали 23 человека.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 240 лесных пожаров на общей площади 54,5 тыс га. По статистике, три четверти всех лесных пожаров возникло из-за человеческого фактора. Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки на сегодняшний день составляет более 90%.
На территории Улан-Удэнского, Хоринского, Бичурского авиаотделений установился пятый - самый высокий класс пожарной опасности. За территории Закаменского авиаотделения действует четвёртый класс, в остальных районах республики установился третий класс.
- Ежедневно сотрудниками лесной охраны, МЧС, МВД проводится более 200 рейдов патрулирования с целью оперативного обнаружения лесных пожаров и выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Только за прошедшие сутки выявлено 38 нарушений, а с начала пожароопасного сезона - их уже более 1400. Сумма наложенных штрафов составила уже более полутора миллионов рублей, - сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 1 термоточка в Еравнинском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44
В Бичурском районе Бурятии ликвидировали крупный лесной пожар
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мальчик одиноко прогуливался по городу
Всего за прошедшие сутки в республике произошло четыре лесных пожара
У виновника ДТП нет страхового полиса
Горожане сняли преследование на камеры
Он привлёк внимание росгвардейцев из-за следов побоев
ЧП произошло на реке Кика
Столкнувшиеся «Тойоты» напугали пешеходов
24 зарегистрировано в районах республики
Соседи оказали первую помощь пострадавшим
Он не справился с управлением
Водитель недавно уже был задержан за пьяную езду
В центре внимания вновь Баргузинская больница, недавно уже «прогремевшая» из-за странной смерти пациента
Мужчина и женщина пытались перевести три драгоценных слитка
Происшествия, 26.05.2019
Тело обнаружили родственники
Происшествия, 25.05.2019
Предположительно причиной пожара послужила шалость с огнём детей