В Улан-Удэ столкнулись машина для уборки улиц, «Лексус» и «Жигули»

Сегодня утром на остановке «Плодово-ягодная станция» в Улан-Удэ произошло ДТП. Там столкнулись сразу несколько автомобилей, ехавших в сторону улицы Николая Петрова. Один из участников аварии – машина для уборки дорог «Бобкэт».











К счастью, обошлось без пострадавших. Машины получили серьёзные механические повреждения. Кроме того, виновник аварии не имеет страхового полиса.













