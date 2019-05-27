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В Улан-Удэ столкнулись машина для уборки улиц, «Лексус» и «Жигули»

В Улан-Удэ столкнулись машина для уборки улиц, «Лексус» и «Жигули»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У виновника ДТП нет страхового полиса

Сегодня утром на остановке «Плодово-ягодная станция» в Улан-Удэ произошло ДТП. Там столкнулись сразу несколько автомобилей, ехавших в сторону улицы Николая Петрова. Один из участников аварии – машина для уборки дорог «Бобкэт».



- «Бобкэт», двигаясь по левой полосе, совершил манёвр на правую полосу, где столкнулся с автомобилем «Лексус». В результате удара «Бобкэт» отбросило на впереди стоящий «Жигули», - рассказал «Байкал-Daily» свидетель произошедшего.

К счастью, обошлось без пострадавших. Машины получили серьёзные механические повреждения. Кроме того, виновник аварии не имеет страхового полиса.




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими: возле Кижинги опрокинулся микроавтобус «Истана», а в Максимихе пьяный водитель сбил 80-летнюю бабушку, после чего скрылся.


ДТП
 
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