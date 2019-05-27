В Улан-Удэ нашли пропавшего три года назад парня

Он привлёк внимание росгвардейцев из-за следов побоев



На остановке общественного транспорта в Железнодорожном районе Улан-Удэ наряд вневедомственной охраны обратил внимание на молодого человека в грязной одежде и со следами побоев. При проверке документов выяснилось, что молодой человек, 2000 года рождения, находится в федеральном розыске – числится без вести пропавшим почти 3 года.



Росгвардейцы передали юношу медицинским работникам для оказания медицинской помощи.



Всего с начала года сотрудники вневедомственной охраны доставили в подразделения внутренних дел более 100 человек, находящихся в розыске, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

