ЧП произошло на реке Кика
В воскресенье двое мужчин сплавлялись на резиновых лодках по реке Кика в Бурятии. Один из них не справился с сильным течением, и его выбросило на затор из брёвен.
На помощь попавшему в беду мужчине пришли сотрудники ГИМС.
- Мы оперативно направились к предполагаемому месту нахождения людей. В местности Разбои мужчина был эвакуирован и доставлен на берег, - пояснил старший государственный инспектор по маломерным судам Константин Ланский.
С мужчинами была проведена профилактическая беседа. Им напомнили правила безопасного поведения на водных объектах. Медицинская помощь никому из них не потребовалась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Государственная инспекция по маломерным судам напоминает: владелец маломерного судна должен иметь документ о пройдённом техническом освидетельствовании, а также документ о регистрации судна. На борту должны находиться спасательные жилеты и круги. Категорически запрещено управление судном в состоянии алкогольного опьянения.
В Бурятии мужчину с лодки выбросило на брёвна
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