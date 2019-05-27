В Бурятии мужчину с лодки выбросило на брёвна

ЧП произошло на реке Кика



В воскресенье двое мужчин сплавлялись на резиновых лодках по реке Кика в Бурятии. Один из них не справился с сильным течением, и его выбросило на затор из брёвен.



На помощь попавшему в беду мужчине пришли сотрудники ГИМС.



- Мы оперативно направились к предполагаемому месту нахождения людей. В местности Разбои мужчина был эвакуирован и доставлен на берег, - пояснил старший государственный инспектор по маломерным судам Константин Ланский.



С мужчинами была проведена профилактическая беседа. Им напомнили правила безопасного поведения на водных объектах. Медицинская помощь никому из них не потребовалась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Государственная инспекция по маломерным судам напоминает: владелец маломерного судна должен иметь документ о пройдённом техническом освидетельствовании, а также документ о регистрации судна. На борту должны находиться спасательные жилеты и круги. Категорически запрещено управление судном в состоянии алкогольного опьянения.



