24 зарегистрировано в районах республики
Накануне в Бурятии произошло 33 пожара, 24 из них в районах. Так, в селе Бичура загорелся дом и гараж. В результате пожара огнём повреждена крыша дома и гараж на площади 60 кв. м. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Причиной послужило нарушение правил монтажа электрооборудования.
В Кабанском районе произошло два пожара. В посёлке Селенгинск огнём уничтожено два столба электроопоры и забор. Причины пожара устанавливаются.
Другой пожар произошёл в посёлке Выдрино. Здесь сгорела баня. Причина стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Также в Бурятии зарегистрированы загорания мусора в Заиграевском, Тункинском, Селенгинском, Закаменском, Северобайкальском, Хоринском и Прибайкальском районах. Возгорания травы потушены в Селенгинском, Кабанском, Заиграевском, Иволгинском, Бичурском и Тарбагатайском районах. Причиной всех пожаров послужило неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В республике особый противопожарный режим, на период которого действует запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора.
За сутки в Бурятии произошло 33 пожара
Происшествия, Фото:
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