За сутки в Бурятии произошло 33 пожара

24 зарегистрировано в районах республики



Накануне в Бурятии произошло 33 пожара, 24 из них в районах. Так, в селе Бичура загорелся дом и гараж. В результате пожара огнём повреждена крыша дома и гараж на площади 60 кв. м. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Причиной послужило нарушение правил монтажа электрооборудования.



В Кабанском районе произошло два пожара. В посёлке Селенгинск огнём уничтожено два столба электроопоры и забор. Причины пожара устанавливаются.



Другой пожар произошёл в посёлке Выдрино. Здесь сгорела баня. Причина стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



Также в Бурятии зарегистрированы загорания мусора в Заиграевском, Тункинском, Селенгинском, Закаменском, Северобайкальском, Хоринском и Прибайкальском районах. Возгорания травы потушены в Селенгинском, Кабанском, Заиграевском, Иволгинском, Бичурском и Тарбагатайском районах. Причиной всех пожаров послужило неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



В республике особый противопожарный режим, на период которого действует запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора.



