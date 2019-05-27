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Иркутяне спасли из горящей квартиры мать с ребёнком

Иркутяне спасли из горящей квартиры мать с ребёнком
Происшествия, 
Соседи оказали первую помощь пострадавшим

Накануне утром в Иркутске произошёл пожар в пятиэтажном доме на бульваре Рябикова. Очевидцы сообщили, что горит квартира на первом этаже, в ней находятся люди.

На момент прибытия первых подразделений пожарных из окон квартиры на первом этаже шёл густой дым, жильцы дома самостоятельно эвакуировались. До прибытия пожарных соседи безрезультатно пытались вскрыть входную металлическую дверь. Тогда двое мужчин при помощи подручных средств выдернули решётку, установленную на окне. В густом дыму они отыскали женщину с ребёнком и вынесли их на свежий воздух.

- Когда мы прибыли на пожар, женщина и её трёхлетний сын находились уже в квартире напротив, а хозяйка дома оказывала ребёнку первую помощь. Отдав приказ по тушению пожара, я побежал к ним. Перевернув мальчика на бок, прочистил дыхательные пути, и ребёнок задышал, однако состояние его было тяжёлое. В таком положении мы дождались прибытия скорой. Мать ребёнка находилась в шоковом состоянии, соседи успокаивали её и давали лекарства. Позже пострадавшие были доставлены в больницу, - рассказал начальник пожарно-спасательной части № 4 города Иркутска майор внутренней службы Игорь Улитин.

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось менее 10 минут. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Дознаватели и эксперты МЧС России рассматривают несколько причин возгорания, в том числе электротехническую и детскую шалость.

Руководство иркутского пожарно-спасательного гарнизона приняло решение о поощрении мужчин, которые спасли женщину и ребёнка, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнцев наградили за спасение детей на пожаре. В пожаре на улице Буйко пострадали трое детей, соседи – воспитательница и военный, эвакуировали пострадавших из охваченной пламенем квартиры. Матери детей в момент происшествия не было дома.
пожар
 
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