Он не справился с управлением
Накануне в Кижингинском районе в 6 часов утра произошло ДТП.
30-летний водитель микроавтобуса «Ссанг Йонг Истана», следуя по автодороге «Кижинга – Хуртэй», в 150 метрах от села Кижинга не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Он был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье ещё одно ДТП произошло в Максимихе, где пьяный водитель сбил 80-летнюю старушку и сбежал.
В Бурятии в ДТП пострадал водитель «Истаны»
Происшествия, Фото:
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