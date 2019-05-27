В Бурятии следователи проверяют самоубийство пациента больницы

Глава Бурятии Алексей Цыденов жёстко отреагировал на вопиющие обстоятельства смерти пациента и сразу же поручил уволить главврача Баргузинской ЦРБ.









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Следователи займутся установлением причин самоубийства пенсионера из села Баргузин. Он покончил с собой после выписки из Баргузинской районной больницы, сообщили в СУ СКР по Бурятии.«24 мая 2019 на сайте газеты опубликована статья, в которой приведены сведения о том, что пожилой житель села Баргузин в течение 2019 года неоднократно обращался за медицинской помощью в Баргузинскую центральную районную больницу в связи с различными заболеваниями. Однако в ходе лечения врачи не могли установить верный диагноз; медицинский персонал обращался с пенсионером грубо. Весной 2019 года мужчина в связи с хроническим заболеванием вновь был госпитализирован. Надлежащая медицинская помощь ему не оказывалась, состояние пенсионера с каждым днем ухудшалось, позже он был переведен в реанимацию. Младший медицинский персонал не кормил пациента, не ухаживал за ним. В присутствии больного медсестры говорили, что его состояние безнадежно. В итоге, не выдержав, пенсионер попросил родных забрать его домой и после выписки покончил жизнь самоубийством. Родственники убеждены, что пенсионер совершил суицид вследствие жестокого обращения и систематического унижения его достоинства медицинскими работниками лечебного учреждения», - сообщили в Следственном управлении.По факту смерти пенсионера уже проводилась доследственная проверка. Тогда родственники не сообщали о случаях жестокого обращения и систематического унижения достоинства пенсионера в больнице. Во время прошлых опросов родственники лишь отмечали, что пенсионер тяжело переживал недавнюю смерть своей жены, и это могло побудить его совершить суицид.- Однако в связи с информацией, изложенной в указанной публикации, материал проверки будет изучен в аппарате следственного управления. При наличии основании будут даны указания о проведении дополнительных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти пенсионера и объективную правовую оценку действий медицинских работников, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.Ситуацию с Баргузинской центральной районной больнице будет контролировать лично один из замов министра здравоохранения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.- Порядок должен быть везде и во всём. Такова позиция главы Бурятии. Наводить порядок в больнице Баргузинского района теперь будет один из заместителей министра здравоохранения, до назначения нового главного врача. Системные изменения в работе больницы должны будут проходить при участии жителей района, - заявил Фишев.Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Баргузинской больнице при странных обстоятельствах умер 40-летний пациент. Он был госпитализирован в больницу с диагнозом «пневмония средней тяжести». Через сутки мужчина из терапевтического отделения почему-то был переведён в каморку, которую в больнице называют палатой для временного помещения больных. Пациент скончался в муках в одиночестве. Его тело нашли родственники и медперсонал.