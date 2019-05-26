Мужчина задохнулся во время пожара в Бурятии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Тело обнаружили родственники



В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии накануне произошёл пожар в летнем домике. На момент прибытия подразделения пожарной охраны было слабое задымление внутри дома.



Родственники обнаружили и вынесен на свежий воздух тело мужчины - вероятно, погибший задохнулся во сне. В результате пожара изнутри повреждён угол стены и полы на общей площади 1 квадратный метр.



Предположительно причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.



Ещё одно возгорание случилось в СНТ «Сосновый бор» Заиграевского района. Там вспыхнули надворные постройки. Огонь уничтожил забор, туалет и душевую, а также траву на площади 200 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.



Всего за сутки в Бурятии зарегистрировано 24 пожара, 17 из которых произошли в районах республики. По причине неосторожного обращения с огнём произошли горел мусор в Заиграевском, Бичурском, Тарбагатайском, Прибайкальском, Селенгинском, Кабанском, Джидинском и Муйском районах, трава - в Иволгинском районе, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.