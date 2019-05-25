В селе Бурятии горел двухквартирный жилой дом



В селе Бараты Селенгинского района произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. На момент прибытия пожарного расчёта горели веранда и дом. В результате происшествия огнём уничтожена веранда на площади 16 кв.м., квартира № 2 повреждена изнутри, повреждена крыша на общей площади 72 кв.м.



Предположительно причиной пожара послужила шалость с огнём детей. Жильцы квартиры №2 размещены у родственников. Квартира №1 пригодна для жилья, размещение жильцов не требуется.



По причине неосторожного обращения с огнём произошли загорания мусора в Заиграевском, Селенгинском, Прибайкальском, Кяхтинском районах, травы - в Заиграевском и Иволгинском районах, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



24 мая в Бурятии зарегистрировано 13 пожаров, 9 из которых произошли в районах республики.