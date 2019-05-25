В Улан-Удэ задержали мужчин, своровавших из машины деньги

Подозреваемых задержали росгвардейцы
В Октябрьском районе наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемых в краже, которые передвигались на машине.
- Ориентировки на серую иномарку поступили вечером 23 мая от территориального подразделения МВД. Заметив схожий по описанию автомобиль, группа задержания последовала за ним во дворы по ул. Терешковой, где задержали двоих мужчин, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
Задержанные, которые подозреваются в краже денег из автомобиля, были переданы сотрудникам полиции.
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