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В Бурятии вор украл металлические изделия из двора дома

В Бурятии вор украл металлические изделия из двора дома
Происшествия, 
Мужчина не так давно вышел на свободу

28-летний житель села Нижний Саянтуй задержан за кражу.

Мужчина проник в ограду дома, хозяин которого отсутствовал около месяца, а за домом попросил присматривать соседей. Вор украл металлические изделия из ограды. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Похищенное он частично сбыл, вырученные деньги потратил на личные нужды.

Мужчина в декабре 2018 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление имущественного характера.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает МВД по Бурятии.
кража
 
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