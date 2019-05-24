Мужчина не так давно вышел на свободу
28-летний житель села Нижний Саянтуй задержан за кражу.
Мужчина проник в ограду дома, хозяин которого отсутствовал около месяца, а за домом попросил присматривать соседей. Вор украл металлические изделия из ограды. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.
Похищенное он частично сбыл, вырученные деньги потратил на личные нужды.
Мужчина в декабре 2018 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление имущественного характера.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает МВД по Бурятии.
В Бурятии вор украл металлические изделия из двора дома
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