В Бурятии вор украл металлические изделия из двора дома

Мужчина не так давно вышел на свободу



28-летний житель села Нижний Саянтуй задержан за кражу.



Мужчина проник в ограду дома, хозяин которого отсутствовал около месяца, а за домом попросил присматривать соседей. Вор украл металлические изделия из ограды. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.



Похищенное он частично сбыл, вырученные деньги потратил на личные нужды.



Мужчина в декабре 2018 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление имущественного характера.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает МВД по Бурятии.

