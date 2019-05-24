Мужчина обратился к спасателям
Вчера в Иркутской области группа рыбаков сплавлялась по реке Иркут от местности Анчук Слюдянского района до села Моты Шелеховского района. В семи километрах после начала пути один из мужчин оступился и упал на берегу реки, сломав ключицу.
Посовещавшись, путешественники решили обратиться за помощью к спасателям.
- Когда мы прибыли на место, пострадавший лежал в палатке, в состоянии средней степени тяжести. Мы осмотрели его, зафиксировали руку повязкой и транспортировали вверх по реке на аэроглиссере «Пиранья-4», - прокомментировал Владимир Москвин, старший группы, спасатель 1 класса Слюдянского поисково-спасательного подразделения БПСО.
На «УАЗе» пострадавшего доставили в Слюдянку и передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
В Иркутской области сплавлявшийся по реке мужчина сломал ключицу
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