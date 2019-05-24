Он потерялся из-за испортившейся погоды
В Иркутской области полицейские наградили неравнодушных граждан за помощь в поиске пропавшего подростка.
Инцидент произошёл 1 мая. 14-летний подросток выехал из села Амур в село Каразей на велосипеде. До место назначения школьник не добрался. Сначала родители искали самостоятельно, затем сообщили в полицию.
- На помощь правоохранительным органам отозвалась глава сельского поселения Ольга Жигман. В считанные минуты она организовала волонтёров, которые совместно с полицейскими прочёсывали лесной массив. Подростка обнаружили граждане на следующий день, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Как оказалось, подросток заблудился. Из-за ухудшения погоды мальчик остался ночевать, соорудив из веток место для ночлега. Наутро он продолжил блуждать по лесу. Следы от велосипеда обнаружили волонтёры, а затем им удалось найти и на самого мальчика.
Руководство межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» отметило волонтёров, благодаря которым ребёнок был найден живым и невредимым.
В Иркутской области волонтёры нашли заблудившегося в лесу подростка
Происшествия, Фото:
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