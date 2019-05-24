«Дополз до порога и умер»: Улан-удэнец погиб после драки

Между молодыми людьми произошёл конфликт во дворе дома



Накануне в группе «Аноним 03» появилось сообщение об избиении молодого человека до смерти на станции Дивизионная в Улан-Удэ. «Он дополз до порога дома и умер», - говорилось в сообщении.



В пресс-службе СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию. Оказалось, что, действительно, была драка со смертельным исходом. При этом в Следственном управлении опровергли информацию из соцсетей о том, что на парня напали военные-контрактники. Драка произошла между местными жителями, которые не являются военнослужащими.



- Расследуется уголовное дело по факту смерти местного жителя на станции Дивизионная, который скончался после обоюдной драки с другим местным жителем, – сообщили пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Драка произошла во дворе дома из-за незначительной ссоры. Оба мужчины были пьяны.



Погибшему было 22 года, подозреваемому – 34 года. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

