Убийцу поймали в Ижевске
Следователи раскрыли убийство 22-летней девушки в городе Черемхово, совершённое 14 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версия следствия, в июне 2005 года в одной из квартир дома в переулке Пролетарский Черемхово между девушкой и её знакомым произошёл конфликт. Мужчина нанёс девушке множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Затем убийца сбежал и скрывался все эти годы.
Накануне 46-летний подозреваемый был задержан в Ижевске и этапирован в Черемхово.
В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.
Убийство девушки в Иркутской области раскрыли спустя 14 лет
Происшествия, Фото:
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