Убийство девушки в Иркутской области раскрыли спустя 14 лет

Убийцу поймали в Ижевске



Следователи раскрыли убийство 22-летней девушки в городе Черемхово, совершённое 14 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По версия следствия, в июне 2005 года в одной из квартир дома в переулке Пролетарский Черемхово между девушкой и её знакомым произошёл конфликт. Мужчина нанёс девушке множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Затем убийца сбежал и скрывался все эти годы.



Накануне 46-летний подозреваемый был задержан в Ижевске и этапирован в Черемхово.



В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

