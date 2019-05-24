В Забайкалье таксист украл телефон у пассажирки

Она возвращалась домой выпившая
В полицию обратилась жительница села Новокручининский Забайкальского края. В заявлении она написала о том, что при неустановленных обстоятельствах у неё пропал сотовый телефон марки «Самсунг» стоимостью более 20 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что накануне женщина приехала домой на такси. Утром следующего дня она обнаружила отсутствие телефона.
Опираясь на эти факты, оперативники установили автомобиль и личность водителя, который находился за рулём в тот день. Им оказался 20-летний житель Читы. Установлено, что потерпевшая возвращалась из увеселительного заведения в состоянии алкогольного опьянения. В присутствии водителя она положила свой телефон в сумку. Воспользовавшись нетрезвостью женщины, молодой человек, похитил гаджет и успел продать его.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон изъят и возвращён хозяйке, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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