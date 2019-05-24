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Читинец продал чужой телевизор из-за спиртного

Читинец продал чужой телевизор из-за спиртного
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его поймали, так как он сообщил свои персональные данные покупателю

Жительница Читы обратилась в полицию с заявлением о хищении из её квартиры телевизора «Самсунг», стоимостью девять тысяч рублей. Как объяснила потерпевшая полицейским, данную квартиру она периодически сдаёт в аренду.

Подозреваемым оказался последний квартирант потерпевшей. Однако молодой человек категорически отрицал свою причастность к хищению. Но сотрудникам полиции удалось доказать причастность гражданина к противоправному деянию. Полицейские установили место сбыта похищенного телевизора и вернули его потерпевшей.

Как выяснилось, в съёмном жилье злоумышленник распивал спиртное со своими знакомыми. Когда спиртное закончилось, а денег на его приобретение не было, он украл телевизор и продал его, сообщив покупателю свои персональные данные.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. От него получены признательные показания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Чита похищение аренда жилья кража
 
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