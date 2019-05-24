«Синтетику» улан-удэнцам продавали дилеры из Хабаровска

Происшествия, Фото: из архива

Компания молодых людей организовала продажу наркотиков в Улан-Удэ через интернет-магазин



Шесть жителей Хабаровского края в возрасте от 21 до 28 лет занимались сбытом синтетических наркотиков жителям Улан-Удэ. Преступную деятельность пресекли оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В мае 2018 года шестеро Хабаровского края занялись сбытом наркотиков в Бурятии. Они размещали информацию о продаже в собственном интернет-магазине, а после получения средств от покупателей сообщали данные о местонахождении тайников. Всего выявлено 19 фактов сбыта наркотиков.



В результате обысков по местам проживания фигурантов, а также в тайниках изъяты наркотики синтетического происхождения, гашиш и каннабис. Общая масса изъятого составила более 100 граммов.



Также установлено, что в апреле и июне 2018 года обвиняемые вымогали у двоих закладчиков 10 и 50 тысяч за непроданные наркотики.



В июне 2018 года они под угрозой пистолета отняли у одного из закладчиков телефон и наркотики.



- В отношении троих молодых людей в возрасте возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 228.1, ч.4 ст.162 и ч.3 ст.163 УК РФ. В отношении двоих молодых людей и девушки 24 и 26 лет возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.228.1 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Уголовные дела объединены в одно производство и направлены в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.



