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«Синтетику» улан-удэнцам продавали дилеры из Хабаровска

«Синтетику» улан-удэнцам продавали дилеры из Хабаровска
Происшествия,  Фото:из архива
Компания молодых людей организовала продажу наркотиков в Улан-Удэ через интернет-магазин

Шесть жителей Хабаровского края в возрасте от 21 до 28 лет занимались сбытом синтетических наркотиков жителям Улан-Удэ. Преступную деятельность пресекли оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В мае 2018 года шестеро Хабаровского края занялись сбытом наркотиков в Бурятии. Они размещали информацию о продаже в собственном интернет-магазине, а после получения средств от покупателей сообщали данные о местонахождении тайников. Всего выявлено 19 фактов сбыта наркотиков.

В результате обысков по местам проживания фигурантов, а также в тайниках изъяты наркотики синтетического происхождения, гашиш и каннабис. Общая масса изъятого составила более 100 граммов.

Также установлено, что в апреле и июне 2018 года обвиняемые вымогали у двоих закладчиков 10 и 50 тысяч за непроданные наркотики.

В июне 2018 года они под угрозой пистолета отняли у одного из закладчиков телефон и наркотики.

- В отношении троих молодых людей в возрасте возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 228.1, ч.4 ст.162 и ч.3 ст.163 УК РФ. В отношении двоих молодых людей и девушки 24 и 26 лет возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.228.1 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Уголовные дела объединены в одно производство и направлены в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

наркотики
 
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